Подмосковный омбудсмен Фаевская защитила жителей Люберец от неряшливых соседей
В Люберцах благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека в Московской области Ирине Фаевской восстановили порядок и комфорт для жителей Октябрьского проспекта. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
За помощью обратились жильцы третьего подъезда дома № 62. Они рассказали, что в одной из квартир проживают соседи, превратившие своё жилище в настоящую свалку. Они приносили туда хлам из мусорных контейнеров. Это создало антисанитарные условия. В квартире расплодились клопы, тараканы и крысы, а из помещения распространялся запах мусорного полигона.
«Хочу поблагодарить администрацию городского округа Люберцы за эффективное решение проблемы. Они оперативно организовали комплекс мероприятий для устранения бесхозяйственного обращения с жилым помещением. В кратчайшие сроки квартиру полностью очистили от бытовых отходов и тщательно продезинфицировали», – отметила Фаевская.Для обеспечения безопасности и предотвращения дальнейших нарушений в квартиру прекратили подавать газа. Доступ в помещение закрыли, заменив замок, квартиру опечатали.
Инициированы судебные процедуры, направленные на выселение жильцов злополучной квартиры. У них выявили задолженность за коммунальные услуги.