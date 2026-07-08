Подмосковный омбудсмен Фаевская защитила жителей Люберец от неряшливых соседей

08 июля 2026, 12:00

оригинал И. Фаевская (Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)

В Люберцах благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека в Московской области Ирине Фаевской восстановили порядок и комфорт для жителей Октябрьского проспекта. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного омбудсмена.





За помощью обратились жильцы третьего подъезда дома № 62. Они рассказали, что в одной из квартир проживают соседи, превратившие своё жилище в настоящую свалку. Они приносили туда хлам из мусорных контейнеров. Это создало антисанитарные условия. В квартире расплодились клопы, тараканы и крысы, а из помещения распространялся запах мусорного полигона.

«Хочу поблагодарить администрацию городского округа Люберцы за эффективное решение проблемы. Они оперативно организовали комплекс мероприятий для устранения бесхозяйственного обращения с жилым помещением. В кратчайшие сроки квартиру полностью очистили от бытовых отходов и тщательно продезинфицировали», – отметила Фаевская.