Подмосковный производитель начал выпускать особую упаковочную плёнку

15 октября 2026, 22:18

оригинал Фото: ГК «Гофромир»

Компания «Гофромир» запустила на производстве в Солнечногорске новую линию по выпуску воздушно-пузырьковой плёнки с увеличенным размером пузырьков. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





При полной загрузке линия сможет производить каждый месяц до 3,5 миллионов квадратных метров плёнки Big Bubble.



Новый материал предназначен для защиты тяжёлых и крупногабаритных грузов при хранении и транспортировке. Диаметр пузырьков составляет 30 миллиметров, а высота – 10 миллиметров. У стандартной воздушно-пузырьковой плёнки эти показатели равны 10 и четырём миллиметрам соответственно.



Материал подходит для упаковки мебели, бытовой техники, произведений искусства, предметов интерьера, строительных и отделочных материалов, а также для заполнения пустот в коробках и ящиках.



Реализация проекта заняла около девяти месяцев, изготовление оборудования на заводе в Китае – полгода, доставка – около полутора месяцев. Ещё месяц потребовался на пусконаладочные работы.



На начальном этапе линию обслуживают действующие сотрудники предприятия, прошедшие обучение. При увеличении загрузки планируют создать ещё до 10 рабочих мест.

«ГК «Гофромир» работает в Подмосковье с 1999 года. Сегодня у компании две площадки – в Ногинске и Солнечногорске. Там суммарно трудятся более 400 человек. На предприятии налажен замкнутый цикл производства», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.