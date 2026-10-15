Три команды Подмосковья вышли в финал Всероссийского конкурса «Флагманы образования»Финал пройдёт с 18 по 21 ноября в Москве. Участники представят воспитательные события для школьников. За Подмосковье выступят три команды.
Команда «Подмосковная пятёрка» Областной гимназии имени Е.М. Примакова работала над событием «Добрый дом» по направлению «Созидательный труд». Оно пройдёт как детское благотворительное мероприятие. Старшеклассники станут организаторами и участниками предновогодней встречи для детей и родителей – подопечных благотворительного фонда.
Команда «Импульс роста» школы №16 Орехово-Зуевского городского округа представят в финале событие «Кинофестиваль «ПРОСТО16» по направлению «Созидательный труд». Школьники снимут короткие видеоролики, чтобы рассказать свои истории и увидеть их на большом экране в актовом зале.
Команда «ТАК НАДО!» школы №8 городского округа Мытищи выступит с событием «Свадебный переполох, или Как на Руси женились» по направлению «Преемственность поколений». Мероприятие пройдет как театрализованный квиз с элементами исторической реконструкции.
Коллективы будут работать с незнакомыми классами. При этом возраст детей может отличаться от того, на который были рассчитаны сценарии. На проведение каждой разработки будет отведён час. Специального оборудования не предусмотрено.
Ещё одним испытанием для финалистов станут педагогические кейсы, основанные на ситуациях из школьной жизни. Эксперты будут оценивать не только предложенное решение, но и то, как участники обсуждают ситуацию, распределяют роли в команде и приходят к общему ответу. По итогам финала определят 10 сильнейших команд. Они получат статус победителей командного конкурса «Флагманы образования».
Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Росмолодёжи.