Роспотребнадзор Подмосковья изучает информацию о подозрении на оспу обезьян
Управление Роспотребнадзора по Московской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование после получения информации о возможном случае заболевания оспой обезьян. Под медицинским наблюдением находятся пять человек, сообщили в пресс-службе ведомства.
Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
«Проводится работа по выявлению контактных лиц. Госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением пять человек. Выдано предписание на проведение дезинфекции. Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзор разработал и зарегистрировал современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле управления», – сообщили в ведомстве.Ранее в пресс-службе подмосковного Минздрава заявили, что пять человек находятся в больнице после контакта с предположительно инфицированным оспой обезьян. Состояние пациентов удовлетворительное, клинических проявлений заболевания у них нет.