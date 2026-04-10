Подмосковным больницам нужны доноры с одной редкой группой крови

10 апреля 2026, 11:02

Больницам Подмосковья необходимо пополнить запас четвёртой группы крови с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона





Жителей просят сделать донацию. Для этого можно посетить центральный офис Московского областного центра крови, расположенный в Москве по адресу: улица Металлургов, дом №37А, или одно из его отделений в Наро-Фоминске, Воскресенске, Щёлкове, Орехово-Зуеве и Подольске.





«Донорская кровь необходима на операциях, пациентам с кровопотерей, травмами и ожогами, онкобольным, женщинам в тяжёлых родах и новорождённым с различными патологиями», — сказала заведующая отделом экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.