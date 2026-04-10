Коммунальщики Подмосковья приступили к сезонной опиловке деревьев
Коммунальные службы Московской области уделяют первостепенное внимание безопасности, чистоте и порядку на всех территориях. Наряду с уборкой придомовых и общественных зон муниципальные бюджетные учреждения проводят опиловку деревьев, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работы включают удаление сухих, больных и аварийных ветвей, а также формовочное кронирование.
Обрезка ветвей необходима для двух целей:
Обрезка ветвей необходима для двух целей:
- обеспечение безопасности — исключение риска падения веток;
- оздоровление насаждений — стимулирование роста новых побегов, продление жизни деревьев и снижение распространения болезней через повреждённые и гниющие сучья.
Для работы на высоте используются автовышки, которые обеспечивают доступ к самым сложным участкам кроны. Спил выполняют бензопилами. Чтобы тяжёлые фрагменты при падении не повредили фасады зданий и провода линий электропередачи, применяют технику валки с оттяжкой: с помощью лебёдки и верёвок ветки направляют в нужную сторону.
В первую очередь ликвидируют деревья с критическим углом наклона — как наиболее опасные.
Если вы заметили сухое или аварийное дерево во дворе, обращайтесь в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В первую очередь ликвидируют деревья с критическим углом наклона — как наиболее опасные.
Если вы заметили сухое или аварийное дерево во дворе, обращайтесь в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.