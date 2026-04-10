Строительство станции скорой помощи в Ленинском округе завершат через месяц

10 апреля 2026, 10:07

Подстанцию скорой медицинской помощи на четыре бригады строят в деревне Суханово Ленинского округа. Ввести объект в эксплуатацию планируют через месяц. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время готовность объекта составляет 65%. Сейчас там монтируют двери и занимаются чистовой отделкой помещений. Параллельно ведётся прокладка наружных инженерных сетей. После этого рабочие примутся за благоустройство прилегающей территории.





«Строительство ведётся по модульной технологии. В ближайшее время объект начнёт работу в полном объёме», — цитируются в сообщении слова старшего производителя работ Евгения Кирия.