Строительство станции скорой помощи в Ленинском округе завершат через месяц
Подстанцию скорой медицинской помощи на четыре бригады строят в деревне Суханово Ленинского округа. Ввести объект в эксплуатацию планируют через месяц. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время готовность объекта составляет 65%. Сейчас там монтируют двери и занимаются чистовой отделкой помещений. Параллельно ведётся прокладка наружных инженерных сетей. После этого рабочие примутся за благоустройство прилегающей территории.
«Строительство ведётся по модульной технологии. В ближайшее время объект начнёт работу в полном объёме», — цитируются в сообщении слова старшего производителя работ Евгения Кирия.Подстанция представляет из себя трёхэтажное здание площадью свыше 600 квадратных метров. Там предусмотрены помещения диспетчерской службы, комнаты отдыха для медиков и водителей, а также кабинеты для предрейсовых осмотров.