Подмосковным больницам требуется пополнить запасы трёх групп крови
Запасы крови первой, второй и четвёртой отрицательных групп необходимо пополнить медучреждениям Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Стать донорами приглашаются люди в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.
С собой на сдачу крови нужно взять паспорт и СНИЛС. Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей, а также два оплаченных выходных — на день донации и дополнительный день отдыха.«Донорская кровь необходима на операциях, онкобольным, новорождённым с патологиями, женщинам в тяжёлых родах, а также для спасения пострадавших в ДТП, людей с ожогами и травмами», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.