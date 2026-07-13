Подмосковным больницам требуется пополнить запасы трёх групп крови

13 июля 2026, 13:57

оригинал Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Запасы крови первой, второй и четвёртой отрицательных групп необходимо пополнить медучреждениям Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Стать донорами приглашаются люди в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.



