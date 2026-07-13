Для детей из двух округов Подмосковья провели День пожарной безопасности
День пожарной безопасности провели работники Мособлпожспаса для ребят, отдыхающих в лагерях «Алмаз», «Энергетик» и «Имени 28 Героев-Панфиловцев» в Волоколамском и Рузском округах в минувшую пятницу, 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели и пожарные напомнили детям о правилах обращения с огнём и электроприборами, а также дали им инструкции о порядке действий при пожаре. Занятия проходили в игровой форме, благодаря чему материал запомнился лучше.
«В рамках акции ребята смогли осмотреть пожарно-спасательное оборудование и спецтехнику и даже посидеть за рулём», — отмечается в сообщении.В Мособлпожспасе добавили, что после заезда каждой новой группы в лагерь специалисты проверяют исправность источников пожарного водоснабжения, состояние эвакуационных выходов в жилых корпусах и проводят тренировки по эвакуации.