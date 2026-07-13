Для детей из двух округов Подмосковья провели День пожарной безопасности

13 июля 2026, 12:19

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

День пожарной безопасности провели работники Мособлпожспаса для ребят, отдыхающих в лагерях «Алмаз», «Энергетик» и «Имени 28 Героев-Панфиловцев» в Волоколамском и Рузском округах в минувшую пятницу, 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Спасатели и пожарные напомнили детям о правилах обращения с огнём и электроприборами, а также дали им инструкции о порядке действий при пожаре. Занятия проходили в игровой форме, благодаря чему материал запомнился лучше.





«В рамках акции ребята смогли осмотреть пожарно-спасательное оборудование и спецтехнику и даже посидеть за рулём», — отмечается в сообщении.