Больницы Подмосковья получили более 190 единиц эндоскопического оборудования

13 июля 2026, 13:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

191 единицу эндоскопического оборудования для проведения диагностики и малоинвазивных операции передали медучреждениям Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Больницы и поликлиники получили, в частности, эндовидеохирургические комплексы, лапароскопические стойки, видеоколоноскопы, видеогастроскопы и другую технику.





«Общая сумма, выделенная на закупку 191 единицы высокотехнологичного эндоскопического оборудования, составила более 1,4 млрд рублей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.