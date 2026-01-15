Подольским учителям планируют увеличить зарплаты
В Подольске поднимут зарплаты учителям, отремонтируют школы и детсады. Об этом объявил глава городского округа Григорий Артамонов на совещании по развитию системы образования.
Обсудили ключевые направления на 2026 год.
«Продолжаем активно привлекать педагогов, так как от них зависит будущее наших детей. В этом году внедряем нормативы ученико-часов. Это позволит повысить зарплаты учителей за счёт более справедливого расчёта нагрузки. Увеличиваем гарантированную часть оклада, вводим фиксированные доплаты за наставничество и методическую работу», – сказал Артамонов.Для ликвидации второй смены в округе сделают ремонт второй корпус школы № 21, дошкольных отделений школ №12 и № 33, Центра детского творчества.
Особое внимание уделят профориентации. Программа «Билет в будущее» сейчас охватывает около 13 000 школьников и 257 педагогов. Налажено партнёрство с ведущими предприятиями округа.