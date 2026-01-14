В строительном магазине Подольска поймали покупателя-мошенника
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в строительном гипермаркете Подольска покупателя, который пытался обмануть кассу самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из магазина, расположенного на Молодёжной улице.
«Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что один из покупателей выбрал себе аккумуляторный секатор стоимостью около трёх тысяч рублей, переклеил на него штрих-код с другого — гораздо более дешёвого товара и попытался провести оплату по этому штрих-коду», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали недобросовестного покупателя. Им оказался 50-летний житель Солнечногорска. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.