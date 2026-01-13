В больницы Московской области за 2025 год поступило около 120 аппаратов УЗИ

13 января 2026, 14:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные больницы продолжают оснащать современным медицинским оборудованием. В прошедшем году туда поступило 117 аппаратов ультразвуковой диагностики более чем на 1,2 млрд рублей, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Аппараты УЗИ установили в 34 медицинских организациях региона, в том числе в Видновской, Подольской детской, Можайской, Одинцовской, Химкинской, Ногинской и других больницах.

«УЗИ-исследование проводят для выявления сердечно-сосудистых, эндокринологических, онкологических, гинекологических и других патологий. Современная медтехника позволяет проводить более точную диагностику, а значит, подбирать оптимальное лечение. В прошлом году в медицинские организации Подмосковья поступило 117 аппаратов УЗИ на сумму более 1,2 млрд рублей», – уточнил Забелин.