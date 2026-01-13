В больницы Московской области за 2025 год поступило около 120 аппаратов УЗИ
Подмосковные больницы продолжают оснащать современным медицинским оборудованием. В прошедшем году туда поступило 117 аппаратов ультразвуковой диагностики более чем на 1,2 млрд рублей, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Аппараты УЗИ установили в 34 медицинских организациях региона, в том числе в Видновской, Подольской детской, Можайской, Одинцовской, Химкинской, Ногинской и других больницах.
«УЗИ-исследование проводят для выявления сердечно-сосудистых, эндокринологических, онкологических, гинекологических и других патологий. Современная медтехника позволяет проводить более точную диагностику, а значит, подбирать оптимальное лечение. В прошлом году в медицинские организации Подмосковья поступило 117 аппаратов УЗИ на сумму более 1,2 млрд рублей», – уточнил Забелин.Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, современную медтехнику закупают благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.