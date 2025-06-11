Полицейские рассказали долголетам Сергиева Посада об уловках мошенников
Профилактическое мероприятие под названием «На шаг впереди мошенников» провели для членов клуба «Активное долголетие» в Сергиевом Посаде сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Старший следователь Следственного управления капитан юстиции Ирина Лихачёва и старший инспектор по связям со СМИ капитан внутренней службы Анастасия Горбачёва рассказали пожилым людям, какие схемы и приёмы используют телефонные мошенники, чтобы добраться до имущества граждан», — говорится в сообщении.Собравшимся также напомнили, что незнакомым людям нельзя ни при каких обстоятельствах передать свою личную информацию.
Долголеты проявили большой интерес к теме, задавали вопросы и делились личным опытом.
В полиции отметили, что информирование пожилых людей о мошеннических схемах будет продолжено.