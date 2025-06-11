В Балашихе выявили 95 нелегальных мигрантов из Азии, Африки и Латинской Америки
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Большую группу незаконных мигрантов обнаружили полицейские в ходе специального рейда, который проводился на территории микрорайона 1 Мая городского округа Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские проверили по учётным базам 138 приезжих из стран Средней Азии, Африки и Латинской Америки. В результате проверки 95 иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации и оштрафовали на 5 тысяч рублей каждого», — говорится в сообщении.Относительно 23 нелегалов было принято решение о выдворении их из страны. А десятерых мигрантов поместили до выдворения в Центр временного содержания иностранных граждан.