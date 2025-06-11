В Екатеринбурге продавец клубники подстрелил помощника тренера во время матча

11 июня 2025, 12:56

Продавец клубники ранил ассистента тренера Динамо на матче

Фото: Istock/Sergei Ramiltsev

Во время спортивного мероприятия мужчина случайно ранил помощника тренера ХК «Динамо-Строитель». По данным Mash на спорте продавец фруктов устроил стрельбу, пытаясь отогнать птиц от клубники.