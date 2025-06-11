В Екатеринбурге продавец клубники подстрелил помощника тренера во время матча
Во время спортивного мероприятия мужчина случайно ранил помощника тренера ХК «Динамо-Строитель». По данным Mash на спорте продавец фруктов устроил стрельбу, пытаясь отогнать птиц от клубники.
В Екатеринбурге матч чемпионата России по хоккею на траве между командами «Динамо-Строитель» и «Динамо-Электросталь» был прерван из-за выстрелов. По словам очевидцев, стрельбу устроил продавец фруктов из палатки у ДИВСа. Торговец использовал пневматическое оружие для отпугивания птиц, которые клевали ягоды клубники, предназначенные для продажи.
Когда начались выстрелы спортсменов и зрителей спрятали под трибунами, а игру остановили. В результате стрельбы одна из пуль попала в помощника тренера, который находился на вышке для видеосъемки матча. Пострадавший получил ранение в ногу. После прибытия сотрудников Росгвардии и завершения всех следственных действий игру возобновили.
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