Поверку газовых счётчиков с начала года прошли 25 тыс. жителей Подмосковья

05 августа 2025, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Поверку газовых счётчиков с начала текущего года прошли более 25 тыс. жителей Московской области. Поверка приборов учёта газа – обязательная процедура для всех потребителей газа в жилых помещениях и на хозяйственных объектах, отметили в пресс-службе Мособлгаза.







«Удобнее всего получить услугу на региональном портале госуслуг. Согласно российскому законодательству, использование бытовых газовых счётчиков возможно только при их своевременной проверке на исправность и точность показаний. Несоблюдение сроков поверки ведёт к начислению оплаты за потребление газа по установленным нормативам, а не по показаниям прибора. Это значительно повышает затраты потребителя», – объяснили в ведомстве.