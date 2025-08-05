Поверку газовых счётчиков с начала года прошли 25 тыс. жителей Подмосковья
Поверку газовых счётчиков с начала текущего года прошли более 25 тыс. жителей Московской области. Поверка приборов учёта газа – обязательная процедура для всех потребителей газа в жилых помещениях и на хозяйственных объектах, отметили в пресс-службе Мособлгаза.
«Удобнее всего получить услугу на региональном портале госуслуг. Согласно российскому законодательству, использование бытовых газовых счётчиков возможно только при их своевременной проверке на исправность и точность показаний. Несоблюдение сроков поверки ведёт к начислению оплаты за потребление газа по установленным нормативам, а не по показаниям прибора. Это значительно повышает затраты потребителя», – объяснили в ведомстве.Кроме того, газовые счётчики имеют определённый срок службы и допустимую погрешность измерений. Со временем устройство может потерять надёжность и показывать неверные значения. Поверка помогает убедиться, что прибор правильно фиксирует объём потребляемого газа.
Помимо этого, во время поверки специалисты проверяют техническое состояние оборудования, выявляют неисправности, предупреждают утечку газа или неисправность счётчика.
Поверять счетчики важно не позже срока, указанного в техническом паспорте изделия. Как правило, межповерочный интервал составляет от 5 до 12 лет.