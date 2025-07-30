В Подмосковье по президентской программе уже подключили к газу 10 тыс. домов

30 июля 2025, 18:09

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сотрудники Мособлгаза с начала года подключили к централизованному газоснабжению по президентской программе социальной газификации 10 тыс. подмосковных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго Московской области.





Юбилейным абонентом стал житель села Мишутино Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лобанов.

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«Дом строю своими руками, фундамент залил ещё в 2018 году. О программе социальной газификации узнал на сайте. Там вся подробная информация: как подать заявку, какие документы нужны. С газом будет намного экономичнее, когда доделаю ремонт и сможем заехать в дом», – сказал владелец газифицированного дома.

«Несколько лет Московская область входит в число лидеров социальной газификации, реализуя поручение президента. В планах до конца года – газификация ещё 12 тыс. домовладений в рамках программы. Это важный шаг в повышении качества жизни людей и развитии региона», – отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.