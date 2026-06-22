В Подмосковье рассказали об итогах работы по сохранению исторических объектов
Пятилетние итоги работы по сохранению объектов культурного наследия подвели депутаты Мособлдумы на заседании тематической рабочей группы в усадьбе Горенки в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Всего на территории Московской области насчитывается 6 700 тысяч объектов культурного наследия.
«Наша цель основная — найти каждой усадьбе своего собственника, чтобы вовлечь её в хозяйственную деятельность. (…) Помимо той огромной работы, которую проводят на своих объектах собственники и арендаторы, мы как органы власти также исполняем свои обязанности по сохранению объектов культурного наследия, выделяя на эти цели средства из регионального бюджета», — рассказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.В качестве удачных примеров реставрации усадеб собственниками собравшиеся назвали усадьбу Гребнево и усадьбу Горенки. В дальнейшем планируется усилить работу по привлечению к посещению усадеб школьников региона.