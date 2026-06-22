В Подмосковье рассказали об итогах работы по сохранению исторических объектов

22 июня 2026, 12:51

оригинал Фото: медиасток.рф

Пятилетние итоги работы по сохранению объектов культурного наследия подвели депутаты Мособлдумы на заседании тематической рабочей группы в усадьбе Горенки в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Всего на территории Московской области насчитывается 6 700 тысяч объектов культурного наследия.





«Наша цель основная — найти каждой усадьбе своего собственника, чтобы вовлечь её в хозяйственную деятельность. (…) Помимо той огромной работы, которую проводят на своих объектах собственники и арендаторы, мы как органы власти также исполняем свои обязанности по сохранению объектов культурного наследия, выделяя на эти цели средства из регионального бюджета», — рассказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.