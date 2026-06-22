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В Черустях впервые зажгли Вечный огонь

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Вечный огонь впервые загорелся в посёлке Черусти округа Шатура. Церемония зажжения состоялась в ночь на 22 июня — в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».



Мемориальный комплекс благоустроили по Народной программе партии. В торжественном мероприятии приняли участие депутаты, ветераны, духовенство, волонтёры и неравнодушные местные жители.

«Мемориал всегда был для жителей посёлка святым местом, куда приходили поклониться павшим, но Вечного огня здесь никогда не было. Теперь у жителей есть свой огонь памяти — живой символ нашей благодарности дедам и прадедам», — сказала замруководителя областного исполкома партии, победительница предварительного голосования «Единой России» Екатерина Артёмова.
В рамках обновления комплекса там установили фигуру воина-защитника, уложили тротуарную плитку и благоустроили территорию, а к Вечному огню проложили газопровод.

Всего по Народной программе «Единой России» в округе за последние пять лет отремонтировали свыше 30 мемориалов и памятников.
Лев Каштанов

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