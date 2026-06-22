В Черустях впервые зажгли Вечный огонь
Вечный огонь впервые загорелся в посёлке Черусти округа Шатура. Церемония зажжения состоялась в ночь на 22 июня — в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
Мемориальный комплекс благоустроили по Народной программе партии. В торжественном мероприятии приняли участие депутаты, ветераны, духовенство, волонтёры и неравнодушные местные жители.
«Мемориал всегда был для жителей посёлка святым местом, куда приходили поклониться павшим, но Вечного огня здесь никогда не было. Теперь у жителей есть свой огонь памяти — живой символ нашей благодарности дедам и прадедам», — сказала замруководителя областного исполкома партии, победительница предварительного голосования «Единой России» Екатерина Артёмова.В рамках обновления комплекса там установили фигуру воина-защитника, уложили тротуарную плитку и благоустроили территорию, а к Вечному огню проложили газопровод.
Всего по Народной программе «Единой России» в округе за последние пять лет отремонтировали свыше 30 мемориалов и памятников.