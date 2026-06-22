В Подмосковье в этом году модернизируют более 700 объектов ЖКХ
Модернизацию 627 объектов теплоснабжения и 96 составляющих систем водоснабжения проведут в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Обновление ЖКХ депутаты регионального парламента обсудили с представителями правительства Подмосковья на открытой трибуне в Одинцове.
«В сфере теплоснабжения в текущем году планируется модернизировать 344 участка сетей общей протяжённостью 359,7 км, 130 котельных, 92 блочно-модульные котельные, 62 центральных тепловых пункта и одно резервное топливное хозяйство», — рассказал первый замминистра энергетики региона Расим Тактаров.Он также сообщил, что в части обновления систем водоснабжения и канализации в годовой план вошли 96 мероприятий, включая замену 34 участков водопровода общей протяженностью 208 километров, 25 участков канализационных сетей общей протяженностью 58 километров, модернизацию 27 ВЗУ, шести очистных сооружений, трёх канализационно-насосных станций и одной водопроводной насосной станции.