В Подмосковье в этом году модернизируют более 700 объектов ЖКХ

22 июня 2026, 11:23

оригинал Фото: медиасток.рф

Модернизацию 627 объектов теплоснабжения и 96 составляющих систем водоснабжения проведут в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Обновление ЖКХ депутаты регионального парламента обсудили с представителями правительства Подмосковья на открытой трибуне в Одинцове.





«В сфере теплоснабжения в текущем году планируется модернизировать 344 участка сетей общей протяжённостью 359,7 км, 130 котельных, 92 блочно-модульные котельные, 62 центральных тепловых пункта и одно резервное топливное хозяйство», — рассказал первый замминистра энергетики региона Расим Тактаров.