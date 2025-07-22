Праздничные мероприятия в честь Дня города в Кашире проведут 25 и 26 июля
Подмосковная Кашира отметит в этом году свой 669-й день рождения. Праздник планируется отмечать два дня — в пятницу, 25 июля, и в субботу, 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
25 июля жителей и гостей города ждёт «Вечер на Оке».
«На набережной Оки состоится концерт, на котором выступят солисты, а также вокальные и танцевальные коллективы Каширы. Кроме того, будут проводиться творческие мастер-классы и работать интерактивные площадки», — говорится в сообщении.А основные праздничные мероприятия запланированы на субботу. Так, в Кашире-1 будут выставки, анимация для детей, ярмарка с продукцией местных компаний, викторины, конкурсы и концерт. В Кашире-2 тоже будет развёрнута ярмарка, на ней будут продаваться ремесленные предметы. Кроме того, для гостей проведут спортивные состязания и организуют танцевальный вечер.
Кульминацией праздника станет концерт, который начнётся в 18:00 на стадионе «Энергия». На сцену выдут каширские коллективы, а также группы GAYAZOV$ BROTHER$ и «Партизан FM».