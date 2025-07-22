Праздничные мероприятия в честь Дня города в Кашире проведут 25 и 26 июля

22 июля 2025, 12:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Подмосковная Кашира отметит в этом году свой 669-й день рождения. Праздник планируется отмечать два дня — в пятницу, 25 июля, и в субботу, 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





25 июля жителей и гостей города ждёт «Вечер на Оке».





«На набережной Оки состоится концерт, на котором выступят солисты, а также вокальные и танцевальные коллективы Каширы. Кроме того, будут проводиться творческие мастер-классы и работать интерактивные площадки», — говорится в сообщении.