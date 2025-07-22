В Подмосковье с начала года провели около 180 выездных донорских акций
179 выездных донорских акций провели в Московской области с начала текущего года, в рамках этих акций проводился сбор крови и её компонентов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Как отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин, выездные донорские акции проводятся в регионе регулярно.
«С начала 2025 года было проведено 179 таких мероприятий, в ходе которых было заготовлено более 4,5 тонны крови», — уточнил Максим Забелин.Донорская кровь необходима для спасения пострадавших в ДТП и людей с ожогами, а также при лечении онкопациентов и новорождённых с различными патологиями.
Донором может стать любой человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Подробная информация о том, где и когда можно сдать кровь, размещена на портале «Доноры Подмосковья».