В Подмосковье с начала года провели около 180 выездных донорских акций

22 июля 2025, 12:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

179 выездных донорских акций провели в Московской области с начала текущего года, в рамках этих акций проводился сбор крови и её компонентов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Как отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин, выездные донорские акции проводятся в регионе регулярно.





«С начала 2025 года было проведено 179 таких мероприятий, в ходе которых было заготовлено более 4,5 тонны крови», — уточнил Максим Забелин.