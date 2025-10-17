В Подмосковье стартовал приём заявок на соревнования «АртМастерс Регионы»
6 октября стартовал приём заявок на командные соревнования «АртМастерс Регионы».
Участие могут принять специалисты из всех регионов России. Заявки принимают до 6 декабря. Соревнования проходят по направлениям «Театр» и «Кино», которые включают 16 творческих компетенций. Среди них — сценаристы, режиссёры монтажа, художники по костюмам, звукорежиссёры, драматурги и сценографы.
Проект поддерживает талантливую молодёжь и развивает креативные индустрии в регионах. Он помогает формировать новые профессиональные команды и укреплять кадровый потенциал.
Чемпионат «ArtMasters» продолжает традицию профессиональных соревнований, которую заложили в 2020 году. Проект реализуют при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры и Правительства Москвы.
