Полузащитник «Спартака» высказался о шансах на чемпионство в следующем сезоне

08 мая 2026, 11:34

Игрок «Спартака» Дмитриев надеется на борьбу за чемпионство в следующем сезоне

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев после победы над ЦСКА (1:0) в FONBET Кубке России высказался о шансах «красно-белых» на чемпионство в следующем сезоне. Своим мнением он поделился в беседе с Metaratings.ru.





Футболист отметил, что сейчас команда может претендовать только на «бронзу». При этом он выразил надежду, что в следующем сезоне клуб поборется за первое место.

«Ни за кого не буду переживать в чемпионской гонке. Буду смотреть просто так», — добавил игрок.