Полузащитник «Спартака» высказался о шансах на чемпионство в следующем сезоне

Игрок «Спартака» Дмитриев надеется на борьбу за чемпионство в следующем сезоне
Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев после победы над ЦСКА (1:0) в FONBET Кубке России высказался о шансах «красно-белых» на чемпионство в следующем сезоне. Своим мнением он поделился в беседе с Metaratings.ru.
Футболист отметил, что сейчас команда может претендовать только на «бронзу». При этом он выразил надежду, что в следующем сезоне клуб поборется за первое место.
«Ни за кого не буду переживать в чемпионской гонке. Буду смотреть просто так», — добавил игрок.После 28 туров нынешнего сезона РПЛ «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 48 очков. 11 мая москвичи примут «Рубин» в матче 29-го тура. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.