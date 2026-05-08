Подмосковные метатели завоевали семь медалей всероссийского турнира «Богатырь»

08 мая 2026, 11:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по метаниям «Богатырь» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





В последний день турнира подмосковные спортсмены получили четыре награды.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись метательница копья Варвара Судоплатова, метатель диска Александр Добренький и метатель копья Николай Орлов», — говорится в сообщении.