Подмосковные метатели завоевали семь медалей всероссийского турнира «Богатырь»

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по метаниям «Богатырь» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



В последний день турнира подмосковные спортсмены получили четыре награды.

«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись метательница копья Варвара Судоплатова, метатель диска Александр Добренький и метатель копья Николай Орлов», — говорится в сообщении.
Кроме того, бронзу завоевал метатель молота Николай Андрюхин.

А днём ранее золотую, серебряную и бронзовую медали выиграли метательницы молота из Подмосковья Юлия Кулагина, Алисия Наумова и Анастасия Шкуратова соответственно.

Соревнования проходили 6-7 мая. Их участниками стали 189 атлетов из 26 российских регионов.
Лев Каштанов

