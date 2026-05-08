Подмосковные метатели завоевали семь медалей всероссийского турнира «Богатырь»
Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по метаниям «Богатырь» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В последний день турнира подмосковные спортсмены получили четыре награды.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись метательница копья Варвара Судоплатова, метатель диска Александр Добренький и метатель копья Николай Орлов», — говорится в сообщении.Кроме того, бронзу завоевал метатель молота Николай Андрюхин.
А днём ранее золотую, серебряную и бронзовую медали выиграли метательницы молота из Подмосковья Юлия Кулагина, Алисия Наумова и Анастасия Шкуратова соответственно.
Соревнования проходили 6-7 мая. Их участниками стали 189 атлетов из 26 российских регионов.