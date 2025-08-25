В Серпухове провели заключительный крестный ход с иконой Богородицы
Крестный ход с иконой Божией Матери «Взыскание погибших» состоялся в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Торжества в честь образа проходили с 23 июля по 23 августа, и теперь икону перенесли из Ильинского храма на её постоянное место — в собор Николы Белого.
«В торжествах, посвящённых образу, приняли участие тысячи православных жителей округа», — говорится в сообщении.В течение месяца люди не только молились, но и участвовали в различных религиозных и культурных мероприятиях, благодаря чему укрепилось единство общины.
