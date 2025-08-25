Достижения.рф

В Серпухове провели заключительный крестный ход с иконой Богородицы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Крестный ход с иконой Божией Матери «Взыскание погибших» состоялся в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Торжества в честь образа проходили с 23 июля по 23 августа, и теперь икону перенесли из Ильинского храма на её постоянное место — в собор Николы Белого.

«В торжествах, посвящённых образу, приняли участие тысячи православных жителей округа», — говорится в сообщении.
В течение месяца люди не только молились, но и участвовали в различных религиозных и культурных мероприятиях, благодаря чему укрепилось единство общины.

Ранее сообщалось, что на территории спортивного аэродрома Большое Грызлово в округе Серпухов состоялась велогонка Gran Fondo Russia 2025, мероприятие собрало несколько тысяч профессиональных спортсменов и любителей.
Лев Каштанов

