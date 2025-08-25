В Королёве капитально отремонтируют корпус спортклуба «Вымпел»

25 августа 2025, 10:59

оригинал Фото: медиасток.рф

Капитальный ремонт четырехзального корпуса спортивного клуба «Вымпел» планируют провести в округе Королев. В настоящее время подряд на работы выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Корпус расположен по адресу: город Королёв, Октябрьский бульвар, дом №10.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, капитально отремонтировать здание спортивного корпуса, построенное в 1962 году, и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.

