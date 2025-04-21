Представители Подольской прокуратуры провели лекцию для школьников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Лекцию для старшеклассников прочитали в подольской школе №32 представители местной прокуратуры: подольский городской прокурор, старший советник юстиции Иван Денисов и военный прокурор Подольского гарнизона, полковник юстиции Виктор Билык, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ребятам рассказали историю образования прокуратуры, а также объяснили, в чём специфика этого государственного органа и как прокуратура защищает права граждан», — говорится в сообщении.Особое внимание в ходе встречи представители прокуратуры уделили законам, которые касаются ответственности подростков за совершение различных преступлений. Гости также ответили на вопросы ребят относительно образования, которое должен получить прокурор, и личностных качеств, нужных для этой работы.
Иван Денисов и Виктор Билык (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)
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