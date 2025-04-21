В Подольске 26 апреля состоится «Парковая атлетика»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Праздничное мероприятие «Парковая атлетика» состоится в двух парках городского округа Подольск в субботу, 26 апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Гостей Детского парка также ждёт массовая разминка «Зарядись энергией» и открытые фитнес-тренировки на свежем воздухе. В программе также забег для юных и взрослых участников «Бегу по весне».«В парке имени Витора Талалихина в рамках мероприятия состоится массовая разминка «Зарядись энергией», которую проведёт подольское беговое движение «Дай 5». На Танцевальной веранде участники движения «Активное долголетие» устроят флешмоб «Радость движения». В программе также занятия скандинавской ходьбой и организованная ходьба по весенним тропам. А в павильоне «Сказочный лес» для детей организуют мастер-класс по созданию ёжика из пластилина и еловой шишки», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Кроме того, в парке имени Талалихина можно будет принять участие в Всероссийском субботнике, а в Детском парке — в акции по раздельному сбору мусора.
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