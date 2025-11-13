Подмосковье вошло в топ-20 по числу заявок на олимпиаду «Я – профессионал»
Более 2 700 студентов из Московской области подали заявки на участие в IX сезоне Всероссийской олимпиады «Я – профессионал». Всего в этом сезоне 215 515 участников из 1 099 вузов страны. Олимпиада, реализуемая при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ежегодно объединяет талантливую молодежь и помогает студентам развивать профессиональные навыки, отметили в пресс-службе проекта.
Молодые специалисты из Московской области активно развивают свои профессиональные навыки и становятся частью кадрового резерва страны, принимая участие в проектах Президентской платформы «Россия – страна возможностей», включая олимпиаду «Я – профессионал». В IX сезоне на участие подали заявки студенты 37 вузов и филиалов региона.
«Благодарю каждого, кто принимает участие в конкурсах Президентской платформы: учитесь, развивайтесь, а мы всегда вам поможем на этом пути», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Особенность нового сезона – усиление карьерной составляющей. По словам руководителя олимпиады Валерии Касамары, студенты Подмосковья активно выбирают этот проект как старт карьеры.
«Олимпиада «Я – профессионал» формирует среду профессионального самоопределения для молодежи, и это особенно заметно на региональном уровне. В Московской области мы видим растущий интерес к проекту: 2 748 студентов выбрали олимпиаду стартом карьеры, отдав предпочтение направлениям «Педагогическое образование (основное)», «Классный руководитель», «Психология», – подчеркнула она.Уже на ранних этапах участники:
- будут иметь доступ к базе стажировок и вакансий от более чем 700 компаний-партнеров;
- смогут пройти карьерные консультации и профильные школы;
- получат первые предложения о трудоустройстве.
Олимпиаду «Я – профессионал» проводят с 2017 года. Она охватывает более 70 дисциплин – от авиастроения до искусственного интеллекта. За восемь сезонов в олимпиаде участвовали более 1,4 млн студентов, более 28 000 дипломантов получили льготы при поступлении в лучшие вузы, порядка 4 000 человек стали медалистами и получили денежные премии.