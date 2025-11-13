Подмосковье вошло в топ-20 по числу заявок на олимпиаду «Я – профессионал»

13 ноября 2025, 12:19

оригинал Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Более 2 700 студентов из Московской области подали заявки на участие в IX сезоне Всероссийской олимпиады «Я – профессионал». Всего в этом сезоне 215 515 участников из 1 099 вузов страны. Олимпиада, реализуемая при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ежегодно объединяет талантливую молодежь и помогает студентам развивать профессиональные навыки, отметили в пресс-службе проекта.





Молодые специалисты из Московской области активно развивают свои профессиональные навыки и становятся частью кадрового резерва страны, принимая участие в проектах Президентской платформы «Россия – страна возможностей», включая олимпиаду «Я – профессионал». В IX сезоне на участие подали заявки студенты 37 вузов и филиалов региона.



«Благодарю каждого, кто принимает участие в конкурсах Президентской платформы: учитесь, развивайтесь, а мы всегда вам поможем на этом пути», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

​Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»



«Олимпиада «Я – профессионал» формирует среду профессионального самоопределения для молодежи, и это особенно заметно на региональном уровне. В Московской области мы видим растущий интерес к проекту: 2 748 студентов выбрали олимпиаду стартом карьеры, отдав предпочтение направлениям «Педагогическое образование (основное)», «Классный руководитель», «Психология», – подчеркнула она.

будут иметь доступ к базе стажировок и вакансий от более чем 700 компаний-партнеров;

смогут пройти карьерные консультации и профильные школы;

получат первые предложения о трудоустройстве.