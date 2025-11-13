В Павлово-Посадском округе глава провел личный прием жителей
12 ноября глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провёл личный приём граждан в приёмной партии «Единая Россия» вместе с заместителями — Александром Кулаковым, Игорем Ордовым и Камилой Марковой, рассказали в местной Администрации.
Жители приходили с вопросами о земельных участках, предоставлении жилья участникам СВО, организации дорожного движения и ремонте дорог в частном секторе.
Первые вопросы разъяснены и решены в ходе личного приёма. Вопрос по организации дорожного движения в частном секторе будет проработан дополнительно совместно с Госавтоинспекцией и жителями.
Глава округа Денис Семенов подчеркнул, что личные приёмы проводят ежемесячно, чтобы поддерживать системный диалог с жителями и быстрее находить решения локальных проблем. Регулярный контакт с гражданами — неотъемлемая часть работы в округе.
Жители Павловского Посада могут записаться на прием по телефонам: 2-99-05, 2-99-03.