В Павлово-Посадском округе глава провел личный прием жителей

12 ноября глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провёл личный приём граждан в приёмной партии «Единая Россия» вместе с заместителями — Александром Кулаковым, Игорем Ордовым и Камилой Марковой, рассказали в местной Администрации.