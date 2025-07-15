Премию за подготовку стобалльников получат более 90 учителей Подмосковья

15 июля 2025, 11:24

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Учителям школ Московской области, подготовившим двух и более учеников, которые набрали на ЕГЭ по 100 баллов, положена денежная выплата. В этом году эту премию получат 93 человек. Об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, передаёт пресс-служба регионального парламента.





Он объяснил, что выплата является адресной мерой поддержки лучших педагогов.





«Мы понимаем как много сил, а порой и личного времени отдают учителя, чтобы подготовить стобалльника. Поэтому в Московской области для педагогов, подготовивших двух и более стобалльников, предусмотрено денежное поощрение в размере 150 тысяч рублей. В этом году выплату получат 93 педагога», — сказал Игорь Брынцалов.