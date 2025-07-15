Премию за подготовку стобалльников получат более 90 учителей Подмосковья
Учителям школ Московской области, подготовившим двух и более учеников, которые набрали на ЕГЭ по 100 баллов, положена денежная выплата. В этом году эту премию получат 93 человек. Об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, передаёт пресс-служба регионального парламента.
Он объяснил, что выплата является адресной мерой поддержки лучших педагогов.
«Мы понимаем как много сил, а порой и личного времени отдают учителя, чтобы подготовить стобалльника. Поэтому в Московской области для педагогов, подготовивших двух и более стобалльников, предусмотрено денежное поощрение в размере 150 тысяч рублей. В этом году выплату получат 93 педагога», — сказал Игорь Брынцалов.Кроме того, денежные поощрения положены и лучшим ученикам. Выпускники, набравшие 100 баллов по ЕГЭ по двум и более предметам, получат по 100 тысяч рублей.