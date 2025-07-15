Подмосковную молодёжь пригласили на премию в сфере медиа и журналистики «ШУМ»

15 июля 2025, 11:23

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Всероссийская молодёжная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ» проводится с 29 мая по 25 октября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.