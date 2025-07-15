Подмосковную молодёжь пригласили на премию в сфере медиа и журналистики «ШУМ»
Всероссийская молодёжная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ» проводится с 29 мая по 25 октября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
Премия направлена на выявление, поддержку и поощрение талантливой молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, занятой в сфере медиа и журналистики. Проведение премии призвано содействовать обмену опытом и повышению профессионального уровня молодых создателей различного контента, развитию медиапроектов в российских регионах, созданию условий для формирования и укрепления сообщества молодых журналистов, раскрытию новых талантов, а также созданию и поддержке традиций в медиасфере.
Молодёжная премия «ШУМ» впервые состоялась в прошлом году и объединила свыше 10 тысяч участников со всей России. В этом году премия включает 12 номинаций, которые охватывают широкий спектр медиапроектов. В результате проведения мероприятия в каждой номинации будет определено по три победителя.
Общий призовой фонд в этом году составит 12 миллионов рублей. Из них участники, занявшие первое место, получат по 600 тысяч рублей, второе место – 300 тысяч и третье место –100 тысяч.
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