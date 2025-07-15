Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу победителей проекта «Всегда готов!»

15 июля 2025, 10:54

оригинал Фото: пресс-служба проекта «Другое Дело»

Подведены итоги четвертого сезона «Всегда готов!» проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число победителей вошли девять представителей Московской области, что обеспечило региону место в тройке лучших. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Спецпроект «Всегда готов!» был создан к 100-летию пионерского движения. На участие в конкурсе было подано более 3 тысяч заявлений от ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Во второй этап прошли свыше 1,2 тыс. человек, с финальным творческим заданием справились 635 участников, а 200 из них получили высшие баллы и стали победителями.





«Теперь победителей ждёт недельный обучающий интенсив по созданию UGC-контента в Мастерской управления «Сенеж», — говорится в сообщении.