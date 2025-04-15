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Преподаватель Сергиево-Посадского колледжа представит Подмосковье в финале конкурса «Мастер года»

Преподаватель Сергиево-Посадского колледжа вышла в финал конкурса «Мастер года»
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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В Подмосковье завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года 2025». Церемонию закрытия провели в колледже «Подмосковье» в Клинку, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
За звание лучшего педагога боролись 53 курсанта – мастера производственного обучения, преподаватели общеобразовательного цикла, специальных дисциплин и профессиональных модулей со всего региона.
«Пять лет подряд мы выбираем среди педагогов колледжей и техникумов самых ярких и талантливых. По итогам регионального этапа победителем конкурса стала преподаватель специальных дисциплин по направлению «Ветеринария» Сергиево-Посадского колледжа Валерия Сергеевна Купава. Она представит Подмосковье в финале конкурса в Курской области в сентябре-октябре», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Она добавила, что поддержка талантливых педагогов, распространение передового опыта и повышение престижа профессии напрямую влияют на качество подготовки кадров и экономику региона.

Конкурс «Мастер года» проходил с 3 марта по 9 апреля. Участники финала демонстрировали уровень профессионального мастерства, современные подходы к обучению, вовлечённость и стремление развивать отрасль.

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В Подмосковье с начала года очистили от мусора более 400 козырьков подъездов
15 апреля 2025, 18:50

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Сотрудники подмосковных коммунальных служб с начала года очистили более 400 подъездных козырьков от мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Жители обязаны бережно относиться к дому и его окрестностям. В свою очередь, управляющие организации несут ответственность за поддержание порядка и чистоты в подъездах и дворах. Для проведения работ по очистке козырька над подъездом многоквартирного дома жители могут связаться со своей управляющей организацией или обратиться в Единую диспетчерскую службу через портал», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что если управляющая организация не реагирует, следует сообщить в территориальный отдел Минчистоты.

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В Центре Рошаля спасли трёхдневного младенца с критическим пороком сердца
15 апреля 2025, 18:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске спасли жизнь новорождённого с критическим пороком сердца. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В клинику экстренно поступил младенец на третьи сутки жизни в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностировали критический стеноз аортального клапана, который препятствовал нормальному кровотоку. Кардиохирурги провели мальчику операцию в два этапа, представляющую собой редкое вмешательство для такого возраста.

Из-за крайне тяжелого состояния малышу сначала выполнили баллонную пластику аортального клапана. Это улучшило его раскрытие и сократительную способность левого желудочка.
«Затем в возрасте месяца ребёнка снова госпитализировали для операции с искусственным кровообращением. Пациенту выполнили операцию Росса-Конно: заменили поражённый аортальный клапан на собственный клапан лёгочной артерии ребёнка, расширили выходной отдел левого желудочка», – рассказал заведующий отделением кардиохирургии ДКЦ Александр Морозов.
Операция прошла успешно, состояние малыша стабилизировалось. Ребёнок продолжил восстановление в педиатрическом отделении.

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#здоровье
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится 22-24 и 28-29 апреля
15 апреля 2025, 17:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении и МЦД-3, изменится в период с 22 по 24 и с 28 по 29 апреля в связи с ремонтно-путевыми работами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, со ссылкой на МТППК.
«В указанные дни будет отменена часть электричек МЦД-3 на участке между Москвой и станцией Зеленоград-Крюково в обе стороны. Кроме того, некоторые поезда на участке между Тверью и Лихославлем отменят на всё маршруте», — говорится в сообщении.
Уточнить актуальное расписание электричек пассажиры могут на станциях и вокзалах, а также в онлайн-режиме — на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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В областном онкодиспансере провели VR-мастер-класс для студентов-медиков
15 апреля 2025, 17:51

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Современные технологии всё активнее внедряются в образовательный процесс, открывая новые возможности для подготовки будущих специалистов. Один из таких примеров — мастер-класс, организованный Московским областным онкологическим диспансером, где студенты Университета имени Вернадского познакомились с медициной в формате виртуальной реальности, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Использование VR-очков в медицинском образовании — это реальный инструмент, который позволяет студентам получить практический опыт без риска для пациентов. Виртуальная реальность дает возможность детально изучить анатомию человека, отработать сложные хирургические манипуляции и даже «присутствовать» на операциях», — отметила врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии №9 областного онкодиспансера Марина Губенко.

С помощью VR-очков участники мероприятия получили возможность погрузиться в практическую сторону профессии, что позволило им лучше понять специфику работы медиков и важность постоянного профессионального развития.

В онкодиспансере подчеркивают, что такие форматы помогают сделать обучение более наглядным, доступным и интересным, а также способствуют формированию более осознанного отношения к выбранной специальности.

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Подмосковным аграриям расскажут, как экспортировать продукцию в ОАЭ
15 апреля 2025, 17:40

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Производители агропромышленного комплекса Подмосковья, которые уже поставляют продукцию в ОАЭ или планируют расширить своё присутствие на рынке, могут принять участие в специализированном вебинаре.
Онлайн-мероприятие, посвящённое вопросам сертификации и регистрации товаров для экспорта в Объединённые Арабские Эмираты, состоится 23 апреля с 11:00 до 13:00, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам прошлого года объём экспорта подмосковной АПК-продукции в ОАЭ достиг 4,7 тысячи тонн. Основную долю поставок составили говядина и мясо птицы.

В ходе вебинара участникам расскажут о системе обязательной и добровольной сертификации, процессе регистрации пищевой продукции через муниципалитет Дубая, а также о получении сертификата «Халяль», подтверждающего соответствие исламским требованиям. Кроме того, будет представлена информация об услугах Российского экспортного центра, доступных отечественным компаниям в Эмиратах.

Зарегистрироваться на вебинар можно на официальном сайте. Спикерами выступят эксперты Центра экспертной поддержки РЭЦ, представители офиса РЭЦ в ОАЭ и специалисты сертификационных организаций.

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