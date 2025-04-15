Преподаватель Сергиево-Посадского колледжа представит Подмосковье в финале конкурса «Мастер года»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Подмосковье завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года 2025». Церемонию закрытия провели в колледже «Подмосковье» в Клинку, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
За звание лучшего педагога боролись 53 курсанта – мастера производственного обучения, преподаватели общеобразовательного цикла, специальных дисциплин и профессиональных модулей со всего региона.
Конкурс «Мастер года» проходил с 3 марта по 9 апреля. Участники финала демонстрировали уровень профессионального мастерства, современные подходы к обучению, вовлечённость и стремление развивать отрасль.
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«Пять лет подряд мы выбираем среди педагогов колледжей и техникумов самых ярких и талантливых. По итогам регионального этапа победителем конкурса стала преподаватель специальных дисциплин по направлению «Ветеринария» Сергиево-Посадского колледжа Валерия Сергеевна Купава. Она представит Подмосковье в финале конкурса в Курской области в сентябре-октябре», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.Она добавила, что поддержка талантливых педагогов, распространение передового опыта и повышение престижа профессии напрямую влияют на качество подготовки кадров и экономику региона.
Конкурс «Мастер года» проходил с 3 марта по 9 апреля. Участники финала демонстрировали уровень профессионального мастерства, современные подходы к обучению, вовлечённость и стремление развивать отрасль.
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Лора Луганская