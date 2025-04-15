Студенты из Серпухова выиграли в VII Московских областных «Гагаринских чтениях»

Фото: Министерство образования Московской области
В Люберецком техникуме имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина прошла торжественная церемония награждения победителей VII Московских областных «Гагаринских чтений» — творческого конкурса среди студентов учреждений среднего профессионального образования Подмосковья, сообщает Министерство образования Московской области.
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