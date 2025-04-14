В школах Подмосковья стартовали Всероссийские проверочные работы

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в школах Московской области с 11 апреля, период испытаний завершится 16 мая, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«ВПР обязательны для учеников с четвёртых по восьмые и десятых классов. Проверка проводится по знанию программы русского языка и математики, а также по одному или двум предметам на выбор. Перечень дисциплин, которые можно выбрать, публикуется в личном кабинете школы за неделю до проведения контрольной», — говорится в сообщении.Проверочные работы пишут на специальных бланках, при этом для части заданий предусмотрена и электронная форма.
Результаты ВПР показывают уровень подготовки учеников и позволяют при необходимости скорректировать образовательный процесс.
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