Приём заявок на премию «Россия — страна возможностей» продлили до 26 октября

17 октября 2025, 15:13

Фото: пресс-служба премии «Россия — страна возможностей»

Период приёма заявок на соискание премии президентской «Россия — страна возможностей» продлили до 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Заявочная кампания стартовала 26 сентября. За это время претендентами на премию стали уже более 30 тысяч человек. Это учёные и педагоги, предприниматели и экологи, деятели культуры, медиасферы и спорта.





«Для всех, кто хотел и не успел, продлеваем приём заявок, чтобы каждый, кто создает возможности для других, смог рассказать о своих результатах», — сказал первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.