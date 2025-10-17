Достижения.рф

Приём заявок на премию «Россия — страна возможностей» продлили до 26 октября

Фото: пресс-служба премии «Россия — страна возможностей»

Период приёма заявок на соискание премии президентской «Россия — страна возможностей» продлили до 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба проекта.



Заявочная кампания стартовала 26 сентября. За это время претендентами на премию стали уже более 30 тысяч человек. Это учёные и педагоги, предприниматели и экологи, деятели культуры, медиасферы и спорта.

«Для всех, кто хотел и не успел, продлеваем приём заявок, чтобы каждый, кто создает возможности для других, смог рассказать о своих результатах», — сказал первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
От представителей Московской области в настоящее время поступило более 1,3 тыс. заявок.

Финалисты получат поддержку партнёров премии, им предложат стажировки и медийное продвижение, а также доступ к образовательным программам.

Заявку можно подать на официальном сайте премии.
Лев Каштанов

