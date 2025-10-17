Достижения.рф

Стартовал прием заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив

Фото: пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив

С 15 октября по 2 декабря 2025 года проходит заявочная кампания второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2026 года, сообщает пресс-служба ​организации.



Участие могут принять творческие коллективы, учреждения культуры, общественные организации и независимые авторы. Поддержку получат проекты в сфере искусства, креативных индустрий, просвещения и сохранения культурного наследия.

Заявки принимаются по 12 направлениям:

  • «Единство с судьбой России»;
  • «Мы вместе»;
  • «Нация созидателей»;
  • «Многонациональный народ»;
  • «Нравственные ориентиры»;
  • «Крепкая семья»;
  • «Наша сила в правде»;
  • «На страже Отечества»;
  • «Молодые лидеры»;
  • «Страна возможностей»;
  • «Культурный код»;
  • «Место силы»;
Победители конкурса получат гранты на реализацию своих идей уже в 2026 году. Подробная информация о конкурсе и условиях участия доступна на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив.
Дайана Хусинова

