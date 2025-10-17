Стартовал прием заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив
С 15 октября по 2 декабря 2025 года проходит заявочная кампания второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2026 года, сообщает пресс-служба организации.
Участие могут принять творческие коллективы, учреждения культуры, общественные организации и независимые авторы. Поддержку получат проекты в сфере искусства, креативных индустрий, просвещения и сохранения культурного наследия.
Заявки принимаются по 12 направлениям:
- «Единство с судьбой России»;
- «Мы вместе»;
- «Нация созидателей»;
- «Многонациональный народ»;
- «Нравственные ориентиры»;
- «Крепкая семья»;
- «Наша сила в правде»;
- «На страже Отечества»;
- «Молодые лидеры»;
- «Страна возможностей»;
- «Культурный код»;
- «Место силы»;