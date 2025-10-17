Стартовал прием заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив

17 октября 2025, 15:03

Фото: пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив

С 15 октября по 2 декабря 2025 года проходит заявочная кампания второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2026 года, сообщает пресс-служба ​организации.





Участие могут принять творческие коллективы, учреждения культуры, общественные организации и независимые авторы. Поддержку получат проекты в сфере искусства, креативных индустрий, просвещения и сохранения культурного наследия.



Заявки принимаются по 12 направлениям:

«Единство с судьбой России»;

«Мы вместе»;

«Нация созидателей»;

«Многонациональный народ»;

«Нравственные ориентиры»;

«Крепкая семья»;

«Наша сила в правде»;

«На страже Отечества»;

«Молодые лидеры»;

«Страна возможностей»;

«Культурный код»;