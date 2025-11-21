Проект ОЭЗ «Дубна» включили в шорт-лист «Зелёной премии 2025»

21 ноября 2025, 20:20

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Проект особой экономической зоны «Дубна» «Зона устойчивого развития» вошёл в шорт-лист ежегодного конкурса «Зелёная премия». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Премию присуждают за достижения в охране природы, экологическом просвещении, внедрении лучших практик в экологии. В шорт-лист включили две особые экономические зоны – «Дубна» и «Технополис Москва».



«Нашу бизнес-площадку второй год подряд включают в профессиональный шорт-лист «Зелёной премии». Это признание системного подхода управляющей компании особой экономической зоны, которая работает, ориентируясь на стратегию устойчивого развития и инновационный подход к охране окружающей среды», – отметил гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.