Проект ОЭЗ «Дубна» включили в шорт-лист «Зелёной премии 2025»
Проект особой экономической зоны «Дубна» «Зона устойчивого развития» вошёл в шорт-лист ежегодного конкурса «Зелёная премия». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Премию присуждают за достижения в охране природы, экологическом просвещении, внедрении лучших практик в экологии. В шорт-лист включили две особые экономические зоны – «Дубна» и «Технополис Москва».
«Нашу бизнес-площадку второй год подряд включают в профессиональный шорт-лист «Зелёной премии». Это признание системного подхода управляющей компании особой экономической зоны, которая работает, ориентируясь на стратегию устойчивого развития и инновационный подход к охране окружающей среды», – отметил гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.Как пояснили в министерстве, в приоритете ОЭЗ «Дубна» – экологическая безопасность и внедрение «зелёных» технологий при рассмотрении инвестпроектов потенциальных резидентов.
Правительство Московской области тщательно оценивает экологический аспект инвестиций и поощряет компании за применение экологичных практик. В результате в уходящем году «Дубна» заняла второе место в ESG-рейтинге особых экономических зон России, подтвердив репутацию лидера по экологической ответственности.