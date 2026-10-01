Профессиональную подготовку операторов БПЛА проводит Центр «Витязь» в Подмосковье
Жители Московской области старше 16 лет могут пройти профессиональное обучение по программе подготовки операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа в Центре специальной подготовки «Витязь».
Курс предназначен для граждан России с полным общим образованием и проводится очно. Общая трудоемкость программы составляет 126 часов, из которых 112 часов отведены на лекционные и практические занятия. Основной курс рассчитан на 14 дней при восьмичасовом учебном дне.
В ходе обучения слушатели изучают воздушное законодательство, правила использования воздушного пространства, основы навигации, аэродинамики и метеорологии, особенности планирования маршрутов и подготовки полетной документации. Практические занятия включают оценку условий полета, выполнение расчетов, составление полетных заданий, работу со специальным программным обеспечением, запуск и дистанционное пилотирование беспилотных систем.
Отдельное внимание уделяется техническому состоянию оборудования, контролю параметров полета, выявлению угроз и ошибок, а также действиям при нештатных и аварийных ситуациях.
По итогам обучения слушатели сдают экзамен. Успешно освоившим программу присваивается квалификация «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлётной массой 30 кг и менее)» и выдается свидетельство о профессии рабочего и должности служащего.
Подробная информация о программе обучения доступна на сайте ЦСП «Витязь».
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