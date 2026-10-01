«Сидели в кустах и курили»: пленный раскрыл обман в ВСУ

01 октября 2026, 09:33

Пленный пограничник сообщил об имитации разведки на харьковском направлении

Фото: iStock/Irina Piskova

Заместитель начальника 3-й заставы 4-го отряда ГПСУ Владислав Богатырев, сдавшийся в плен на харьковском направлении, заявил, что украинские военнослужащие формально выполняли разведывательные выходы рядом с блиндажом. По его словам, после этого они передавали командованию отчеты о завершении задачи. Об этом сообщает ТАСС.