«Сидели в кустах и курили»: пленный раскрыл обман в ВСУ
Заместитель начальника 3-й заставы 4-го отряда ГПСУ Владислав Богатырев, сдавшийся в плен на харьковском направлении, заявил, что украинские военнослужащие формально выполняли разведывательные выходы рядом с блиндажом. По его словам, после этого они передавали командованию отчеты о завершении задачи. Об этом сообщает ТАСС.
Богатырев утверждает, что просил подчиненных отойти от позиции примерно на 20–25 метров, переждать в укрытии и затем доложить по рации о возвращении. Военные, как он рассказал, «некоторое время сидели в кустах и курили», а затем шли обратно.
По словам пленного, командование неоднократно требовало направлять людей на участки под обстрелом или на позиции, перешедшие под контроль российских сил. Богатырев назвал выполнение подобных распоряжений смертельно опасным, однако отметил, что военные получали прямые приказы от руководства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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