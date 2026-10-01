Икона Божией Матери на передовой, замаскированные блиндажи в лесах и удары по позициям на берегу водохранилища: новости СВО на 1 октября
Сразу на нескольких участках российские подразделения сообщили об обнаружении и уничтожении беспилотников, огневом поражении позиций и скоплений живой силы ВСУ, а также ликвидации замаскированных укрытий. Особое внимание уделялось работе расчетов БПЛА, FPV-перехватчиков, артиллерии и мобильных огневых групп, действовавших во взаимодействии друг с другом. Подробности – в материале «Радио 1».
FPV-перехватчики устроили дронам ВСУ воздушный таран
Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжили выполнять задачи по обнаружению и уничтожению разведывательных и ударных БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
На Краснолиманском направлении средства воздушной разведки в ходе круглосуточного дежурства своевременно обнаружили и идентифицировали беспилотники самолетного типа. Расчеты подразделений войск БпС работают совместно со службой РЭБ и постами воздушного наблюдения, обеспечивая непрерывный контроль и подавление воздушных целей противника в своей зоне ответственности.
Полученные в режиме реального времени кадры объективного контроля показали работу операторов FPV-перехватчиков. Военнослужащие 67-й мотострелковой дивизии настигли беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство, и уничтожили их тараном в воздухе.
ПВН и мобильные огневые группы перехватили ударный дрон
На другом участке пункты воздушного наблюдения совместно с мобильными огневыми группами 268-го батальона 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» продолжают обеспечивать безопасность вверенного участка дороги и объектов ДНР.
Контроль за воздушной обстановкой ведется круглосуточно с использованием технических средств разведки, в том числе тепловизионных приборов для работы ночью. Благодаря централизованной связи информация о воздушных целях оперативно передается между постами и мобильными огневыми группами, после чего принимается решение об их уничтожении.
Во время очередного боевого дежурства расчет ПВН обнаружил и поразил ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ. В сводке Минобороны РФ отмечается, что этот тип БПЛА активно применяется противником и представляет собой барражирующий боеприпас, способный нести боевую часть массой до 4–5 кг и поражать цели на значительном удалении.
Цель была своевременно классифицирована и уничтожена на подлете, что не позволило ей прорваться к охраняемым объектам. Работа ПВН и МОГ направлена на защиту военных колонн и гражданской инфраструктуры.
Медаль «За храбрость» и икона на передовой позиции
Во время проверки позиции ПВН заместитель командира батальона по военно-политической работе вручил одному из военнослужащих медаль «За храбрость» II степени. Наградой был отмечен боец, отличившийся при выполнении задач по защите охраняемого участка дороги.
Вместе с медалью на позицию передали икону Божией Матери «Умягчение злых сердец». Этот образ также известен как «Симеоново проречение» и связан с пророчеством праведного Симеона Богоприимца о страданиях, которые предстоят Матери Божией.
На иконе Пресвятая Богородица изображается с семью мечами, вонзенными в ее сердце. Это символизирует полноту пережитых ею горя и печали. Для православных военнослужащих образ имеет значение символа заступничества и утешения. Перед ним молятся об умягчении злых сердец, мире и прекращении вражды, а также о силах для выполнения нелегкого ратного дела. Передача иконы бойцам на передовой рассматривается как духовная поддержка, призванная укреплять веру и моральный дух военнослужащих.
«Гиацинт-Б» открыл огонь после обнаружения пехоты
На Добропольском направлении расчет 152-мм буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» 15-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» нанес огневой удар по скоплению живой силы украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики.
Пехоту противника обнаружили операторы подразделений беспилотных систем во время воздушной разведки. Согласно представленным данным российского оборонного ведомства, военнослужащие ВСУ пытались отступить с передовых позиций, используя естественные укрытия и лесополосы. После уточнения координат и подтверждения цели командование приняло решение об огневом поражении.
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Расчет «Гиацинта-Б» оперативно выдвинулся на огневую позицию, развернул орудие и открыл огонь 152-мм осколочно-фугасными снарядами. Корректировка велась операторами БПЛА в режиме реального времени. По данным объективного контроля, в результате попаданий скопление пехоты противника было полностью уничтожено.
Поражение пехоты должно лишить украинские формирования возможности перегруппироваться на этом участке, снизить их боевой потенциал и создать условия для дальнейшего продвижения российских штурмовых подразделений.
Замаскированные блиндажи обнаружили среди лесополос
Расчеты войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии группировки войск «Центр» во время планового мониторинга выявили замаскированные блиндажи ВСУ в лесных массивах на Добропольском направлении.
Укрытия были оборудованы в лесополосах с расчетом на плотную растительность как естественную защиту от визуального наблюдения. После обнаружения разведданные передали на пункт управления. После подтверждения координат по выявленным укрытиям нанесли удары расчеты дронов.
Точные попадания привели к уничтожению блиндажей вместе с находившимся внутри личным составом. Работа расчетов БПЛА на этом направлении ведется системно с использованием средств воздушной разведки и огневого поражения.
Подразделения беспилотной авиации в представленных материалах ведомства названы одним из ключевых инструментов в зоне СВО: оперативное выявление, идентификация и поражение целей в реальном времени позволяет обнаруживать новые объекты и наносить по ним удары. Также сообщается, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать формирования ВСУ, блокированные в Доброполье, а логистические пути к населенному пункту находятся под контролем и круглосуточным наблюдением российских операторов БПЛА.
«Ураганы» нанесли удары по позициям на берегу водохранилища
На восточном берегу Краснооскольского водохранилища боевые задачи выполняют расчеты 220-мм РСЗО «Ураган» 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».
Военнослужащие ежедневно выполняют задачи по ликвидации ВСУ. Реактивные системы залпового огня способны поражать цели на дальности до 35 километров, накрывая значительные площади одним залпом. Расчеты применяют «Ураганы» против опорных пунктов, скоплений техники и живой силы.
Обнаружение целей и корректировка огня осуществляются при тесном взаимодействии с операторами беспилотных систем. После выполнения огневой задачи расчеты оперативно меняют позиции, чтобы избежать ответного огня. Кадры объективного контроля, как сообщает Минобороны, подтверждают попадания по выявленным целям.
В результате противник несет потери и лишается возможности удерживать занимаемые рубежи. Слаженная работа артиллеристов рассматривается ведомством как фактор, позволяющий наносить значительный урон противнику и одновременно минимизировать риски для наступающих подразделений.