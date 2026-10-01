01 октября 2026, 09:08

Фото: iStock/Evgeny555

Сразу на нескольких участках российские подразделения сообщили об обнаружении и уничтожении беспилотников, огневом поражении позиций и скоплений живой силы ВСУ, а также ликвидации замаскированных укрытий. Особое внимание уделялось работе расчетов БПЛА, FPV-перехватчиков, артиллерии и мобильных огневых групп, действовавших во взаимодействии друг с другом. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание FPV-перехватчики устроили дронам ВСУ воздушный таран ПВН и мобильные огневые группы перехватили ударный дрон Медаль «За храбрость» и икона на передовой позиции «Гиацинт-Б» открыл огонь после обнаружения пехоты Замаскированные блиндажи обнаружили среди лесополос «Ураганы» нанесли удары по позициям на берегу водохранилища

FPV-перехватчики устроили дронам ВСУ воздушный таран

ПВН и мобильные огневые группы перехватили ударный дрон

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Медаль «За храбрость» и икона на передовой позиции

«Гиацинт-Б» открыл огонь после обнаружения пехоты

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Замаскированные блиндажи обнаружили среди лесополос

Фото: iStock/PavelRodimov

«Ураганы» нанесли удары по позициям на берегу водохранилища