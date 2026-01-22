Программа «Герои Подмосковья» открывает бойцам СВО новые карьерные возможности

22 января 2026, 17:43

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области реализуют программу «Герои Подмосковья» — продолжение федерального проекта «Время Героев». Она помогает ветеранам спецоперации получить новые знания, навыки и возможности для работы в органах гос- и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.





Программа направлена на подготовку высококвалифицированных и компетентных кадров. Курсы включают заочное и очное обучение, а также практическую подготовку. Ветеран СВО Алексей Киселенко поделился, почему решил принять участие.



«Сомнений — участвовать или нет — у меня не было. Я участвовал и в федеральной программе, подавал заявку, прошел на заочное обучение, благополучно его закончил», — рассказал военнослужащий.