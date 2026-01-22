Программа «Герои Подмосковья» открывает бойцам СВО новые карьерные возможности
В Московской области реализуют программу «Герои Подмосковья» — продолжение федерального проекта «Время Героев». Она помогает ветеранам спецоперации получить новые знания, навыки и возможности для работы в органах гос- и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных и компетентных кадров. Курсы включают заочное и очное обучение, а также практическую подготовку. Ветеран СВО Алексей Киселенко поделился, почему решил принять участие.
«Сомнений — участвовать или нет — у меня не было. Я участвовал и в федеральной программе, подавал заявку, прошел на заочное обучение, благополучно его закончил», — рассказал военнослужащий.Чтобы присоединиться к программе, нужно подать заявку на официальном сайте. «Герои Подмосковья» уже помогает ветеранам пройти адаптацию к гражданской жизни, развивать компетенции для работы в госструктурах и продолжать служение стране уже в новом формате.