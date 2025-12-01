Продажи премиальных моделей лифтов СЛЗ выросли в этом году на 7%
Спрос на премиальные модели лифтов «Серпуховского лифтостроительного завода» за 11 месяцев текущего года вырос на 7%. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания СЛЗ входит в ГК «Садовое кольцо».
«В структуре заключённых договоров 2025 года на 7% увеличилась доля коммерческих заказчиков, то есть клиентов со стороны застройщиков. Кроме того, выросло количество лифтов, поставляемых на социальные объекты – в детсады, школы и больницы, которые девелоперы строят внутри возводимых жилых комплексов», – рассказал замгендиректора СЛЗ по развитию Дмитрий Захаров.В компании связывают изменение спроса в пользу более дорогих моделей лифтов с изменениями рынка жилья. Сейчас он уходит от дешёвых решений, улучшая качество продукции. Места общего пользования, в том числе лифты, становятся конкурентным преимуществом для застройщиков. Фото: компания СЛЗ