Выпущенные в ОЭЗ «Дубна» аппараты УЗИ внесли в реестр Минпромторга
Минпромторг внёс в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции два аппарата УЗИ последнего поколения, разработанные компанией «ЕЛС-МЕД». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Высокотехнологичное медицинское оборудование компания производит на территории ОЭЗ «Дубна». Оно успешно прошло экспертную оценку.
«Компания входит в медико-технический кластер ОЭЗ «Дубна». Всего в этой сфере на территории особой экономической зоны работают более 40 резидентов. Они уже инвестировали в свои проекты около 32 млрд рублей. Сегодня там выпускают сложное медицинское оборудование, мединструменты и лекарства. Это отечественные разработки и технологии, которые обеспечивают импортозамещения в медико-фармацевтическом секторе экономики», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.«ЕЛС-МЕД» в начале этого года уже зарегистрировала две портативные ультразвуковые системы. А на днях резидент ОЭЗ «Дубна» сообщил, что Минпромторг внёс в реестры универсальные системы ультразвуковой визуализации серии ЕЛС-Wisonic в двух вариантах исполнения.