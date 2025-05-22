Производитель мясной продукции из Клина начал поставки в Беларусь

В инженерном центре «Первопроходец» в Раменском с 17 по 20 мая проходил чемпионат профессионального мастерства «Мастер-КРЭТ 2025» концерна «КРЭТ». За звание лучших в четырех компетенциях боролись 30 специалистов из 10 городов России, сообщила пресс-служба Раменского городского округа.

Конкурс проходил по четырем компетенциям: электроника, рекрутинг, охрана труда и экономист по труду.





В соревнованиях участвовали специалисты, которые прошли отборочные этапы на своих предприятиях концерна «КРЭТ» из разных городов РФ. Раменское представлял инженер-конструктор АО «ИТТ» Арсений Кулаков, который одержал победу в компетенции «Электроника».

Чемпионов и призеров поздравляли почетные гости: замгендиректора АО «КРЭТ» Изумруд Алимурадова, председатель комитета по образованию Раменского округа Наталья Асеева, гендиректора АО «ИТТ» и АО «РПЗ» Евгений Бабаев и Роман Соломин.

Отмечалось, что победители и призеры чемпионата станут частью сборной команды КРЭТ и появятся в финале чемпионата Госкорпорации Ростех «Время первых», который пройдет в августе 2025 года.