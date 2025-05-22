Производитель мясной продукции из Клина начал поставки в Беларусь

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Продукция Клинского мясокомбината вышла на рынок Республики Беларусь. Поставки осуществляются через одну из крупнейших торговых сетей страны — «АЛМИ», что говорит о высокой конкурентоспособности российских товаров и повышенном интересе к качественным продуктам отечественного производства со стороны белорусских потребителей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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