«Щелково Агрохим» запускает дополнительное автоматизированное производство

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Компания «Щёлково Агрохим» из городского округа Щёлково продолжает расширять производственные мощности. На этой неделе предприятие запускает новый цех площадью 2000 квадратных метров, предназначенный для выпуска жидких удобрений с микро-, мезо- и макроэлементами, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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