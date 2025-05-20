Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Агропроизводителей Подмосковья приглашают на бизнес-миссию в Иран

Агропроизводителей Подмосковья приглашают на бизнес-миссию в Иран

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Оригинал
Производители агропромышленного комплекса Подмосковья приглашаются к участию в многоотраслевой деловой миссии в Иран, организуемой Российским экспортным центром (РЭЦ). Мероприятие состоится 16–17 сентября, регистрация открыта до 18 июля на официальном сайте РЭЦ, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Участие в международных деловых миссиях предоставляет региональным компаниям дополнительные возможности для выхода на внешние рынки и экспорта продовольственной продукции. В рамках поездки запланированы прямые переговоры с иранскими бизнес-представителями и установление новых деловых контактов.

Для участников предусмотрены меры государственной поддержки. РЭЦ берет на себя 100% расходов на аренду и оформление выставочных площадей, логистику коллективной доставки, информационное сопровождение, обустройство деловой зоны и привлечение иностранных партнёров.

Подробности — на официальном сайте Российского экспортного центра.

Читайте также:

В Московской области стартует новый сезон проекта «Кинопарк»

В Жуковском проводят выставку картин «Раменская палитра»

В Котельниках проверили работу предприятий общепита
#бизнес
#поездки
#переговоры
#подмосковье
#минсельхозпрод мо
Пляжи Белопесоцкого котлована готовят к летнему сезону
20 мая 2025, 17:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В городском округе Ступино определили два официальных места для купания летом – это пляжи Белопесоцкого котлована. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В ходе подготовки к летнему сезону провели противоклещевую обработку, забор проб воды и песка. К 30 мая будут установлены кабины для переодевания, душевой и два туалетных модуля, урны и контейнеры для сбора твёрдых коммунальных отходов. Планируется также установить нестационарный торговый объект, тележки с горячей кукурузой и мороженым. Для активного отдыха будет предусмотрен прокат сапбордов», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Там добавили, что на территории пляжа будут работать спасательные посты, оснащённые необходимым оборудованием.

С наступлением купального сезона места отдыха на водоёмах в выходные дни будут патрулировать. Помимо этого, отдыхающих станут информировать через громкоговорители о мерах безопасности на воде.

Читайте также:

В подмосковном Ступино маршрут №16 теперь обслуживает новый автобус

«Последний звонок» для ступинских выпускников прозвенит 24 мая

В Ступине 19 мая начнётся обработка территорий от борщевика Сосновского
#ступино
#пляжи
#лето
#подмосковье
#московская область
#отдых
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В «Демиховском лицее» продолжается капитальный ремонт корпуса
20 мая 2025, 17:25

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Орехово-Зуевском округе продолжается капитальный ремонт корпуса начальной школы «Демиховского лицея». Работы ведутся в деревне Демихово на улице Заводской в рамках государственной программы Подмосковья за счет регионального бюджета, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
На данный момент подрядная организация приступила к чистовой отделке помещений. Уже завершены работы по усилению фундамента и перекрытий, а также монтаж систем канализации и отопления. Продолжается укладка плитки, покраска стен, монтаж вентиляции, кровельные и фасадные работы.

Здание начальной школы было построено более 70 лет назад, его площадь составляет 1402 квадратных метра. В рамках проекта также предусмотрены замена всех инженерных систем, устройство новых входных групп, внутренняя отделка, установка современной мебели и оборудования, а также благоустройство территории.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Ремонт проводится в соответствии с утверждённым графиком. Открытие обновлённого корпуса запланировано на 1 сентября. Завершение работ создаст комфортные и безопасные условия для обучения младших школьников.

Читайте также:

В Красногорске строят новое здание наркологического отделения

В Реутове на стадионе «Старт» приступили к устройству футбольного поля

Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса в Лобне составляет 35%
#благоустройство
#школы
#ремонт
#здание
#минстройкомплекс мо
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области стартует новый сезон проекта «Кинопарк»
20 мая 2025, 17:01

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Подмосковье стартовал новый сезон бесплатных уличных кинопоказов в рамках проекта «Кинопарк». В мае показы проходят в 17 городских округах на 21 открытой площадке, запланировано 49 сеансов, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В репертуаре — как популярные отечественные фильмы, так и новинки кинопроката, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Зрители смогут увидеть более 15 художественных и анимационных лент на патриотическую, историческую и семейную тематику, среди которых «А зори здесь тихие», «Нюрнберг», «Женя, Женечка и Катюша», «Офицеры», «Танки», «Домовёнок Кузя», «Каждый мечтает о собаке», «10 жизней», «Возвращение попугая Кеши» и другие картины, отмеченные высоким интересом публики.

Подробности доступны на официальном сайте проекта.

Организаторы напоминают, что в связи с погодными условиями возможны изменения, и рекомендуют уточнять информацию на сайтах конкретных площадок.

Вход на все мероприятия свободный. Возрастные ограничения фильмов: 0 , 6 , 12 . Показы будут проходить до сентября включительно.

Проект «Кинопарк» действует с 2016 года и реализуется ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» при поддержке Министерства культуры и туризма региона. Его цель — популяризация отечественного кино, сохранение исторической памяти и развитие доступной культурной среды в регионе.

Читайте также:

В Жуковском проводят выставку картин «Раменская палитра»

В Павловском Посаде прошла премьера спектакля детской студии «СказкаГрад»

В «Новом Иерусалиме» откроют выставку советского и узбекского модернизма
#кино
#зрители
#проект
#мероприятия
#премьера
#минкульттуризма мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Жуковском проводят выставку картин «Раменская палитра»
20 мая 2025, 16:51

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.

В театре «Стрела» в Жуковском проходит художественная выставка «Раменская палитра». Она посвящена 100-летию города Раменское, которое будут отмечать в будущем году, а также 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«Художники рассказали о своих работах, атмосфере пленэров и моментах написания картин. Во время открытия выставки прошла презентация книги стихов поэта Виктора Щепеткова «Стихи о России». В ходе знакомства с работами среди посетителей выставки провели голосование на приз зрительских симпатий», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.

Работы-победители напечатают на обложках будущих изданий журнала «Грани успеха». Самое большое количество голосов набрала работа Ольги Карелиной.

Посетить выставку можно до 22 мая.

Читайте также:

В раменском парке пройдут активные мероприятия с 20 по 25 мая

Раменское станет главной подмосковной площадкой полумарафона «ЗаБег.РФ»

Глава Раменского проверил ход благоустройства двора на Коммунистической улице
#раменское
#подмосковье
#московская область
#искусство
#культура
#живопись
#выставка
#картины
#жуковский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном Детском центре из трахеи девочки достали ореховую скорлупу
20 мая 2025, 16:27

Фото: t.me/roshal_kids

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля из трахеи ребёнка извлекли скорлупу от фисташки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась мама девочки возрастом полтора года, которая несколько дней назад подавилась орехом. У малышки появились хрипы, одышка и свистящее дыхание. Врачи провели диагностику, и девочку госпитализировали для экстренной операции.
«Мы обнаружили, что дыхательный просвет почти полностью перекрыт инородным телом, которое уже успело обрасти грануляционной тканью. Было решено провести ригидную бронхоскопию. Сперва мы установили тубус бронхоскопа в трахею и специальными щипцами подтянули скорлупу в область подголосового пространства. Затем полностью извлекли её под контролем ригидного ларингоскопа», – рассказала врач-эндоскопист Дарья Степаненко.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как подчеркнула специалист, если инородное тело не извлечь вовремя, возможны серьёзные осложнения – воспалительный процесс, удушье и даже гибель пациента.

Благодаря слаженной работе команды врачей операция прошла успешно. Девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Читайте также:

17 человек обратились за медпомощью после употребления шаурмы в Егорьевске

Доля партнёрских родов в Московской области превысила 40%

В Детском центре Рошаля младенцу удалили огромную кисту лёгкого
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#медицина
#дкц
#дети
#девочка
#врачи
#пациент
#операция
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате