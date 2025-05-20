Агропроизводителей Подмосковья приглашают на бизнес-миссию в Иран

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Производители агропромышленного комплекса Подмосковья приглашаются к участию в многоотраслевой деловой миссии в Иран, организуемой Российским экспортным центром (РЭЦ). Мероприятие состоится 16–17 сентября, регистрация открыта до 18 июля на официальном сайте РЭЦ, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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